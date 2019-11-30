Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)

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Süper Lig’in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 20 mağlup ederek liderliğini korudu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

57. dakikada Fernando ceza sahasına girip topu Hakan’a gönderdi. Hakan’ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

63. dakikada Aytaç'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

68.dakikada İlhan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

72. dakikada Emre’nin ceza yayı üzerinden uzun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

90+3. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR’a bakan hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesi ile gölü geçerli saymadı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo xxx, Aaron xxx, Caner xxx, Uğur xxx, Fatih xxx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx (Kone dk. 87 ?), Fernando xxx (Erdoğan dk. 61 x), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Youssef x, Fernandes x, Hafez x, Sadiku x, Aytaç x (Tobias Heintz dk. 83 ?), Khalili xx (İlhan dk. 46 x), Quaresma x, Mustafa x, Koita x (Haris Hajradinovic dk. 46 x)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hakan (dk. 11), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

SİVAS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

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