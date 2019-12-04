'Limon', köy okulunun maskotu oldu

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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SİVAS'ta merkeze bağlı Gümüşdere köyündeki ilkokulda yaşayan 'Limon' isimli kedi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

Merkeze bağlı Gümüşdere İlkokulu, sınıf öğretmeni ve 10 öğrencinin dışında bir de 'Limon' isimli kediyi bünyesinde barındırıyor. Okulun maskotu haline gelen 'Limon'la yakından ilgilenen öğrenciler, zaman zaman kendi yiyeceklerini minik kediyle paylaşıyor.

Köy okulunu ziyaret eden Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise öğrencilerin erken yaşta hayvan sevgisi kazanması açısından bu durumu oldukça değerli bulduklarını ifade etti.



SİVAS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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