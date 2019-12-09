Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.

Süper Lig’in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Sivasspor ile karşılaşacak olan sarılacivertlilerde taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.

Bugün öğle saatlerinde satışa çıkan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi.

SİVAS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

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