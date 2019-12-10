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Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz” DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza ...

İHA

Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz” DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Mert Hakan'ın ufak bir yırtığı var" "Emre ve Mert Hakan’ın durumu yönetime bağlı"

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan lider DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Burada bir açıklama yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bizim de gayemiz taraftarla bütünleşip bu zor maçımızı kazanmak” dedi.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

“Çok iyi bir galibiyet oldu”
Çalışma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Malatyaspor mücadelesini ve hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Çalımbay, Malatya’dan alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Malatya bizim en zor maçlarımızdan bir tanesi olacaktı, biliyorduk onu. Zaten bir hafta boyunca iyi çalıştık. Maçta çok iyi oynadığımız bölümler oldu, hata yaptığımız bölümler de oldu ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopmadık. Çok pozisyon yakaladık, özellikle 2. yarıda onları da daha iyi şekilde değerlendirebilirdik ama yine de çok çok iyi bir galibiyet oldu. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Mükemmel mücadele ediyorlar, hiçbir zaman oyundan kopmuyorlar. Tabii ki bu iş bir maçta olmuyor. Geçiyorsunuz, diğer maça bakıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı”
Tamamen Fenerbahçe karşılaşmasına konsantre olduklarını da dile getiren Rıza Çalımbay, “Bizim 3 tane kalan maçımız var. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe. Bir de kupa maçımız var. Bu maçları en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra devre arasına iyi şekilde girersek bulunduğumuz yer olarak, devre arasını da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü devre arası çok kısa. Ligden önce kupa maçı oynayacağız. Bunların hepsini de biliyoruz ama öncelikle şu an bizim tek düşündüğümüz Fenerbahçe maçı” ifadelerini kullandı.

“Kazanmak istiyoruz”
Sarılacivertli takım karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
“Fenerbahçe’nin toparlanmasına gerek yok. Zaten kadro olarak çok geniş bir kadroya sahipler. Bu maça hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz yani. Tabii ki seyrediyoruz, seyrettiriyoruz, maçlarına devamlı bakıyoruz. Çok dikkat edeceğiz. Özellikle kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Esas onlara çok büyük görev düşüyor. Onlar tribünleri doldururlarsa, bir tek Fenerbahçe maçı değil, diğer maçlarda dahil. O zaman daha iyi, daha coşkulu bir takım mutlaka görecekler Sivasspor olarak. Bizim de gayemiz taraftarla bütünleşip bu zor maçımızı kazanmak. Fenerbahçe maçı kolay bir maç değil. 3 ihtimalli bir maç. Fenerbahçe için de çok önemli, bizler için de çok önemli. Biz çok kritik maçlar geçtik, geldik buralara kadar. Onun için bulunduğumuz yeri korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız Hakan Arslan’ın olmaması. Çünkü çok güzel bir form yakalamıştı. Gayet iyi gidiyordu, mükemmel gidiyordu. Takımın uyumu çok iyiydi. Onun dışında da bir eksiğimiz yok. Rybalka’nın zaten uzun süredir sakatlığı var. Onun dışında takım olarak hazırız. Tek istediğimiz mücadeleyi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz.”

“Mert Hakan’ın yırtığı var”
Mert Hakan’ın takımdan ayrıl çalıştığını da açıklayan Çalımbay, “Mert Hakan Yandaş’ın küçük bir yırtığı var, büyük değil. O yüzden ben istedim 2 gün dinlenmesini. Mr'da da küçük bir şey çıktı. O da inşallah maça yüzde 99 hazır olacak” dedi.

“Emre ve Mert Hakan’ın durumu yönetimimize bağlı”
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın transferi ile ilgili yöneltilen soruya, “Bu gayet normal. Basına baktığınızda her dakika gündemde olan iki tane arkadaşımız var, yerli olarak. Tabii ki bizde onlar var, Erdoğan var, Hakan Arslan var, Uğur var, bir sürü arkadaşlar var. Çok güzel form grafiği yakalamış olanlar var. Hepsi de iyi oyuncular. Bütün takımlar illaki isterler böyle oyuncuları. Ben gurur duyuyorum arkadaşlarımı istemelerini, onların devamlı böyle gündeme gelmelerini. Ben bir kere takımımın bozulmasını istemem. Hatta bu takımın içine de en az bir iki tane oyuncu almak gerekiyor. Ama takımdaki dengeyi bozmak istemem maddi açıdan. Şu anda Türkiye’de tek maddi açıdan sıkıntısı olmayan, futbolcusuna her şeyi gününde ödeyen bir kulüp. O yüzden alacağımız oyuncuyu eğer alabilirsek bir iki tane oyuncu, o da bize ayak uyduracak, dengeyi bozmayacak şekilde olacaktır. Çok mütevazi bir takımımız var. Emre ve Mert Hakan’ın durumu da yönetimimize bağlı” yanıtını verdi.

“Öyle hemen şampiyon olunmaz”
Çalımbay, son olarak şampiyonluk ile ilgili görüşlerini ise şu şekilde aktardı:
“Gerçeği söylemek gerekirse şampiyonluk için şu anda oynadığımız oyun olsun, başka şeylerde olsun yetmez. Daha çok üstüne çıkmak gerekiyor. Daha çok şeyler yapmak gerekiyor. Bir kere her şeyden önce her maç tribünlerin dolu olması gerekiyor. Ne kadar çok onlar bizim yanımızda olurlarsa o zaman daha başarılı oluruz. Öyle hemen şampiyon olunmaz. Konuşulur ama bu iş kolay değil. Onun için çok dikkatli gitmek gerekiyor. Biz her şeyin farkındayız.”

SİVAS

10 Aralık 2019 Salı

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