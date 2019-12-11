Uyarı bulunmayan bin 632 şişe alkole el konuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta üzerinde “Gıda amaçlı kullanımı uygun değildir” uyarısı bulunmayan bin 632 şişe etil alkole el konuldu.

Sivas’ta polis tarafından geçtiğimiz gün alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen “Alkol” kod isimli operasyon kapsamında; 5 adet iş yeri denetlendi. Denetimlerde 3 iş yerinde üstlerinde “Gıda amaçlı kullanımı uygun değildir” ibaresi bulunmayan toplamda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi. Şişeler 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında gerekli idari işlemler yapılabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SİVAS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.