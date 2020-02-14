Zara ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Sivas’ın Zara ilçesinde karla mücadele çalışmaları Zara Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Zara ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Zara Belediyesi kar temizleme ekipleri tarafından ilçe merkezinde kar temizleme ve yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Karla mücadele hakkında açıklama yapan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, “Üç gece, iki gündüz ilçemizde etkili olan kar yağışından dolayı tüm ekiplerimiz ana cadde ve ara sokaklarda yol ve kaldırımda kar temizleme işlerini titizlikle yapmaktalar. Gece gündüz demeden, emeklerini esirgemeyen personelimiz, ilçemiz halkı için olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmaktalar. Personelimize teşekürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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