Hayatlarının kumarı oldu Kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye adli işlemin yanında, korona virüs tedbirlerine çerçevesinde 31 bin TL ceza kesildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye adli işlemin yanında, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile toplamda 31 bin TL para cezası kesildi.

Sivas’ta iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynatıldığı ihbarını alan Sivas Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 19 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masaların üzerinde bulunan 5 bin 500 TL’ye ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Adres sahibi ve 19 kişi hakkında kumar oynatmak ve kumar oynamak suçlaması ile işlem başlatıldı. Ayrıca 19 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas Valiliğinin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 31 bin TL idare para cezası uygulandı.

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