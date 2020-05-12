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Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları Sivas’ta geçen yıla göre yaklaşık 1 ay erken görülmeye başladı Bu yıl içerisinde şu ana kadar 7’si şüpheli olmak üzere 35 KKKA vakasının görüldüğü Sivas’ta 72 yaşında bir kişi ise kene ısırmasından dolayı hayatını kaybetti

İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yaz aylarında sıkça görülen ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için korkulu rüya haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının Sivas'ta geçen yıla göre büyük artış gösterdiğini söyledi.

Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları Sivas’ta geçen yıla göre yaklaşık 1 ay erken görülmeye başladı Bu yıl içerisinde şu ana kadar 7’si şüpheli olmak üzere 35 KKKA vakasının görüldüğü Sivas’ta 72 yaşında bir kişi ise kene ısırmasından dolayı hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yaz aylarında sıkça görülen ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için korkulu rüya haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının Sivas’ta geçen yıla göre büyük artış gösterdiğini söyledi.
Vatandaşların korona virüs salgını kadar KKKA hastalığına karşı da dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çetin, istatistiki veriler üzerinden vatandaşları uyardı. 2019 yılında Sivas’ta ilk KKKA hastalığı vakasının 17 Nisan’da görüldüğünü ifade eden Çetin, bu yıl ise ilk vakanın 19 Mart’ta ortaya çıktığını belirtti. Vaka sayılarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 kat artış olduğunun altını çizen Çetin, en az korona virüs kadar KKKA hastalığına da dikkat edilmesini istedi.

15 hasta tedavi altında
“Virüslerle yaşamak zorundayız” diyen Prof. Dr Çetin, “Virüsler hayatın bir parçası. Biliyorsunuz yaklaşık 25 yıldır KKKA bu bölgemizde endemik bir olay. Bu sene maalesef vaka sayılarımız erken çıkmaya başladı. Gördüğümüz vakalar normalde nisan sonu ya da mayıs başıdır. Bu sene ilk vakamızı 19 Mart’ta gördük. Geçen sene 17 Nisan’da idi ilk vakamız, bu sene 19 Mart’ta görüldü. 1 ay erken gördük. Geçen sene bu zaman dilimine kadar toplam 6 vakamız vardı, bu yıl şu ana kadar bizim tam 28 vakamız var, 7 tane de şüpheli vakamız var. Toplam 35 diyebiliriz. KKKA vakalarının gelişi çok erken başladı. Şu anda 15 hastamız yatıyor. Bir kısmı tedavi oldu” dedi.

“Mutlaka tedbirlerimizi almamız gerekiyor”
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Vatandaşlarımızı, özellikle kırsal alanda çalışan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı kenelere karşı mücadele etmeye çağırıyorum. Bildiğim kadarıyla İl Özel İdaremiz ve Valiliğimiz de birtakım çalışma yapacak. Bir şekilde hayvanlar üzerindeki kene miktarını azaltmamız gerekiyor, ikincisi de kene olma ihtimali olan yerlerde mutlaka tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Mümkünse bu tür alanlarda çok fazla olmamak lazım. İlla olacaksak da açık alanda kenelerin en fazla girdiği yer biliyorsunuz pantolon paçalarıdır. Keneler pantolon paçalarından vücudun üst kısımlarına girerler. Mutlaka çoraplarımızı üstüne çekmek suretiyle bunların vücuda girmesini engellemeliyiz ve arkasından da evimize geldiğimiz zaman mutlaka vücudumuza herhangi bir kene yapışmış mı, yapışmamış mı diye kontrol etmeliyiz. Kontrol ettiğimizde eğer kene varsa da kendimiz çıkarmamalıyız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeliyiz.”

72 yaşında bir hasta hayatını kaybetti
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kene tedavisi konusunda ülkemizdeki sayılı merkezler arasında yer aldığını belirten Çetin, “Çok yetkin çalışmalar yapılıyor ve tedavi oranımız çok yüksek. Eskiden hastalarımızın yüzde 2530’unu kaybederdik. Bu sayı etkin tedaviler sayesinde çok düşmeye başladı. Bu yıl içerisinde bu hastalıktan dolayı bir can kaybımız var. 72 yaşında Şarkışla’dan gelen bir amcamız rahmetli oldu. Bu sene bizi korona kadar rahatsız edecek hususlardan birisi de yine bir virüs hastalığı olan KKKA. Kırım Kongo, bizim korona virüs kadar ciddi bir problemimiz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Tüm halkımızı daha dikkatli olmaya devam ediyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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