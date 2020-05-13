Validen çocuklara sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Validen çocuklara sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti

İHA

Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti.

Validen çocuklara sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti

Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti.
Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden dışarı çıkamayan 014 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.0015.00 saatleri arasındaki izin ile birlikte kendilerini sokağa attı. Aileleri ile birlikte park ve bahçelere akın eden çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi çocuklar kaydırakta kayarken kimi çocuklar ise bisiklet sürdü. Sivas Valisi Salih Ayhan’da uzun bir süre sonra sokağa çıkarak gönüllerince eğlenen çocuklara sürpriz yaparak kente özgü ve sadece Ramazan ayında çıkan Horoz şekerinden ikram etti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, onların bu parkalardaki seslerinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Bizim milletimiz sabreden bir millet. Fedakar bir millet. Korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemde devletimizin uyarılarına vatandaşlarımızın uymasıydı. 20 yaş altı çocuklarımız 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Normalleşme takvimi süresince de bazı adımlar atıldı. Bunlardan biride 65 yaş üstü vatandaşlarımız hafta sonuydu, bugün 014 yaş grubu Cuma günü 15 ve 20 yaş arasında. Normalleşme takvimi devam ediyor. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Gördük ki çocuklarımız parkları özlemişler. Doğayı özlemişler. Onların bu parkalardaki sesleri çok anlamlı oluyor. Herkes kendisini sokağa atmış şekilde. Kurallara uymaya devam edeceğiz” dedi.
“Tedavi gören vatandaşımızın sayısı 20’nin altında”
Vali Ayhan, korona virüs nedeni ile tedavi gören vatandaşın sayısının 20’nin altında olduğunu belirterek, “ İlimizde bir sorun yoktur. Ciddi manada kontrol altında. Vaka sayımız çok çok azaldı. Tedavi gören vatandaşımızın sayısı 20’nin altında. Yakın zamanda da vakanın olmaması ciddi manada bir iyileşme. Parkı gezelim dedik. Çocuklarımızın heyecanını görelim. Parkları oyun alanlarını özlemişler. Ramazan ayında Sivas'a özgü ve sadece Ramazan ayında çıkan Horoz şekeri takdim ettik. Maskesi olamayan varsa da maske vermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaptığı yayaya "Abartıyorsun" diyerek tepki gösterdi Sivas’ta iki çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla yaya geçidinden geçen kadına çarpan kadın sürücü, ‘Abartıyor’ diyerek yaralı kadına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Çaptığı yayaya "Abartıyorsun" diyerek tepki ...
Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park sevinci
YEREL HABERLER Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park ...
Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park sevinci
YEREL HABERLER Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park ...
Sivas'ta sokağa çıkan çocuklara horoz şekeri ve maske
YEREL HABERLER Sivas'ta sokağa çıkan çocuklara horoz şekeri ve maske
'Geleceğe nefes' projesiyle, Sivas'ın nüfusu kadar fidan dikilecek
YEREL HABERLER 'Geleceğe nefes' projesiyle, Sivas'ın nüfusu kadar ...
Güzel havalar mahvetmesin KBB uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, “Sizi bu güzel havalar mahvetmesin” diyerek alerjik rinit mevsimine dikkat çekti
YEREL HABERLER Güzel havalar mahvetmesin KBB uzmanı Op. Dr. Emel ...
Her Sivaslı için bir fidan dikilecek ‘Sivas’a Nefes’ kampanyası kapsamında 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.20’de il genelinde yaşayan 648 bin vatandaş için fidan dikilecek
YEREL HABERLER Her Sivaslı için bir fidan dikilecek ‘Sivas’a Nefes’ ...
Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, iznin tadını babasıyla çıkardı Sivas'ta babasıyla birlikte korona virüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkarttı
YEREL HABERLER Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, iznin ...
Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
YEREL HABERLER Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
İki asırlık cami rengarenk ahşap işlemeleri ile dikkat çekiyor Sivas’ın Ulaş ilçesi Acıyurt köyünde bulunan rengarenk ahşap işlemeli cami, görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER İki asırlık cami rengarenk ahşap işlemeleri ile ...
Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu Sivas’ta doğuştan kas hastası olan Muhammed Gökkaya, aynı hastalıktan 2 kardeşini kaybetmiş olmasına ve doktorların kendisi için de "ölür" demesine rağmen azmi ile hastalığı yenerek Boccia Türkiye 3.sü olmayı başardı
YEREL HABERLER Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu Sivas’ta ...
Hafik gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
YEREL HABERLER Hafik gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Sivasspor’a virüs testi yapılacak
YEREL HABERLER Sivasspor’a virüs testi yapılacak
Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine ...
Sivasspor güç depoluyor
YEREL HABERLER Sivasspor güç depoluyor
Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona ...
Başkan Bilgin hemşireleri unutmadı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nü dolayısıyla Sivas’ta hizmet veren tüm hemşirelere gül takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Bilgin hemşireleri unutmadı Sivas Belediye ...
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER 7 asırlık Gök Medresede sona gelindi Anadolu ...
Kangal Termik Santrali'nde faaliyet için onay bekleniyor
YEREL HABERLER Kangal Termik Santrali'nde faaliyet için onay ...
9 yıllık dram, aile yardım bekliyor Sivas’ta yaşayan Afgan aile 9 yıldır yatağa mahkum olan çocukları için yardım bekliyor
YEREL HABERLER 9 yıllık dram, aile yardım bekliyor Sivas’ta yaşayan ...
Termik Santral faaliyet için onay bekliyor Termik Santralde Üretime Olmayan 2 Ünitede Kuru Sistem Gaz Arıtma Yatırımı Tamamlandı, İzin İçin Bakanlığa Müracaat Yapıldı
YEREL HABERLER Termik Santral faaliyet için onay bekliyor Termik ...
Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları Sivas’ta geçen yıla göre yaklaşık 1 ay erken görülmeye başladı Bu yıl içerisinde şu ana kadar 7’si şüpheli olmak üzere 35 KKKA vakasının görüldüğü Sivas’ta 72 yaşında bir kişi ise kene ısırmasından dolayı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu ...
Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi
YEREL HABERLER Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi
Covid-19 mezar temizliğine engel olmadı
YEREL HABERLER Covid-19 mezar temizliğine engel olmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X