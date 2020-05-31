Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen trafik kazaları sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 78 kişi de yaralandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın Nisan ayında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen 52 ölümlüyaralanmalı kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Kentte Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 113 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta 2020’nin OcakNisan ayları arasında meydana gelen ölümlüyaralanmalı trafik kazası 323’e ulaştı. Bu kazalar sonucu 8 kişi öldü, 621 kişi ise yaralandı. Kentte 4 ay içerisinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası da 655 olarak tespit edildi.

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