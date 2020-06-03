Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve 50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor

Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Sivas'ta yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 7/24 saat sahada görev yapıyor. Ekiplere 50 sağlık personelinden oluşan Covid ile mücadele timi de destek veriyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor. Filyasyon ekipleri merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor. Korona virüs ile mücadelede gizli kahraman olan filyasyon ekipleri salgının ilde görülmeye başladığı günden itibaren çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Mücadelenin en önemli boyutu olan risk altındaki kişilerin takibini de yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ederek risk altındaki vatandaşların Korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Covid19 PCR testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle irtibat kuruyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarına gönderiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.