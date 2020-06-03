Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve 50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve 50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor

İHA

Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve 50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor

Sivas'ta salgının ilk gününden itibaren işlerini özveriyle sürdüren ,136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi ve50 Covid ile mücadele timi, merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat görev yapıyor.
Sivas'ta yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 136 sağlık çalışanından oluşan 43 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 7/24 saat sahada görev yapıyor. Ekiplere 50 sağlık personelinden oluşan Covid ile mücadele timi de destek veriyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor. Filyasyon ekipleri merkez ve 16 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor. Korona virüs ile mücadelede gizli kahraman olan filyasyon ekipleri salgının ilde görülmeye başladığı günden itibaren çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Mücadelenin en önemli boyutu olan risk altındaki kişilerin takibini de yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ederek risk altındaki vatandaşların Korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Covid19 PCR testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle irtibat kuruyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarına gönderiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti, tekrar suya gömüldü Sivas’ın Suşehri ilçesine baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı
YEREL HABERLER 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti, tekrar ...
Sivas’ta bin 362 cami bulunuyor Türkiye’nin en fazla yerleşim yerine sahip olan Sivas´ta bulunan cami sayısı, bin 362 olarak açıklandı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) açıkladığı son verilere göre Türkiye’de en fazla cami bulunan şehir ise 3 bin 499 ile İstanbul oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta bin 362 cami bulunuyor Türkiye’nin en fazla ...
O proje yıl sonuna uzatıldı Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunmasının amaçlandığı 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesinin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
YEREL HABERLER O proje yıl sonuna uzatıldı Sivas Belediyesi ...
Sivasspor’da 3. testler de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 3. testler de negatif çıktı
Demir Grup Sivasspor'da sonuçlar negatif
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'da sonuçlar negatif
Gemerek´te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Gemerek´te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını ...
Sivasspror, Denizlispor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspror, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan ahırın samanlığında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Suşehri ...
“Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür” İl genelinde görev yapan rehberlik öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden görüşen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar hem okulun görünürlüğünü arttıracak hem de okul-veli-öğrenci irtibatını sağlamlaştıracaktır” dedi
YEREL HABERLER “Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür” İl ...
Sivas’ta yeşil alanlar genişliyor Sivas Belediyesi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere şehrin tamamında çiçek ekimi, peyzaj çalışmaları ile fidan dikimi gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Sivas’ta yeşil alanlar genişliyor Sivas Belediyesi ...
Sivas'ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi'nin ...
Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak Belediye Başkanı Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla yaptığı video konferans toplantıda İç Anadolu’nun en büyük Millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını söyledi
YEREL HABERLER Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak Belediye ...
Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini ...
4 bin yıllık toprak kalede arkeolojik kazı Milattan önce 2 binli yıllarda inşa edildiği düşünülen, toprak kale olarak da bilinen Sivas kalesinde süren arkeolojik kazılar tarihe ışık tutacak
YEREL HABERLER 4 bin yıllık toprak kalede arkeolojik kazı Milattan ...
Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kentin kaybolan tarihi surlarını yeniden canlandırıyor, aslına uygun olarak minyatürü inşa edilen kayıp surların içerisi açık hava müzesine dönüştürülecek
YEREL HABERLER Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi ...
Bozkırın ortasındaki saklı Cennet ‘Yıldız Şelalesi’ Sivas’ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Bozkırın ortasındaki saklı Cennet ‘Yıldız ...
Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri’nin TÜBİTAK 2209-A ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı’ kapsamında geliştirdikleri proje TUBİTAK tarafından desteklenek
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği Mühendislik ...
Başkan Çiftçi’den esnafa ziyaret Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçe de yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek esnafların taleplerini dinledi.
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi’den esnafa ziyaret Gürün Belediye ...
Sivas’ta cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X