Süper Lig: Sivasspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı.
28. dakikada Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.
32. dakikada Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45. dakikada Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xxx, Mustafa Savranlar xxx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Yandaş xx, Claudemir xx, Emre Kılınç xxx, Barış Yardımcı xx, Erdoğan xxx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Cofie, Kone, Papp, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Denizlispor: Tolgahan xx, Mustafa Yumlu x, Hugo Rodallega xx, Radoslaw Muraswki xx, Hadi Sacko xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Oscar Eduardo xx, Zakarya xx, Zeki Yavru x , Olcay Şahan xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Tıago Lopes, Muhammet Özkal, Marc Mbamba, Sedat Şahintürk, Ogenyı Onazı, Alihan Kalkan, Syam Youssef, Özgür Çek
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Yatabare (dk. 45 ) (Sivassspor)
Kırmızı kart: Zeki Yavru (dk. 43) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Emre Kılınç (Sivasspor), Rodellega (Denizlispor)
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