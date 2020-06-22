Sivas’ta Covid-19 geri döndü

Sivas’ta bitme noktasına gelen Covid19 vakaları Şarkışla ilçesinde görülen yeni vakalar ile tırmanışa geçti.

Covid19 saygını nedeniyle alınan tedbir kararları Sivas’ta sıkı bir şekilde uygulandı. Uygulanan tedbirler ile Sivas, nüfusuna orantılandığında Türkiye’de vaka sayısının az olduğu iller arasında gösterildi.

İlde son haftalarda vaka sayısı bitme noktasına gelirken Şarkışla ilçesinde görülen pozitif vakalar ile virüs yeniden tırmanışa geçti. Edinilen bilgiye göre kava bulunmayan Şarkışla’da geçtiğimiz hafta bir kişide yapılan test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu kişinin yakın çevresinde de yapılan testlerde pozitif vakalara rastlanıldı. İlçe merkezinde bir banka şubesinde 13 çalışından 7’sinin test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine banka şubesi kapatıldı. İlçede toplam vaka sayısının 16, il genelince ise vaka sayısının 30 olduğu öğrenildi. Covit19 şüphesi ile Suşehri ilçesinden Sivas’a nakledilip tedavi altına alınan 70 yaş üstü bir hasta ise bugün hayatını kaybetti. Sivas’ta Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 13 oldu.

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