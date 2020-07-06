Ağız Diş Sağlığı Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

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Pandemi dolayısı ile hasta kabulüne ara veren Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi hasta kabulünü başlıyor.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Covid19 pandemisi nedeniyle hasta kabulünü ara veren sadece acil hastalara hizmet veren Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesinin 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren poliklinik hizmetlerine başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada sadece MHRS üzerinden randevulu hasta kabul edileceği, MHRS dışında hasta kabulü yapılmayacağı belirtildi.

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