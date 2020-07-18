Sivas’ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele geçirdi Sivas’ta polis ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

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Sivas’ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan iki şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı.

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