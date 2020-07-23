Sivasspor 13. kez korona virüs testinden geçti

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DG Sivasspor’a Göztepe maçı öncesi Covid19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, Sivasspor’un 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 13. kez Covid19 PCR testi yaptı.

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