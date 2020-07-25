Sivas’ta “Fatih’in Günlüğü” öğrencilere dağıtılıyor Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatıldığı “Fatih’in Günlüğü” adlı kitap, Sivas’ta öğrencilere dağıtılmaya başlandı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Fatih'in Günlüğü" kitabını öğrencilere dağıtmaya başladı.

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları arasından çıkan ve eğitimci yazar İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan eserin 10 bin adetlik ilk baskısı, tamamen ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Eserde Fatih Sultan Mehmet'in doğumu, çocukluk yılları ve İstanbul'u fethetme hayali ilgi çekici şekilde anlatılıyor. Kitabın bir diğer önemli özelliği ise Fatih'in olayları kendi ağzından günlük şeklinde anlatması.

Ayasofya'ya da özel bir bölümün ayrıldığı Fatih'in Günlüğü kitabının çizimleriyle, dil ve üslubu ile öğrencilerin ilgisini çekeceğini ve onlara önemli kazanımlar sağlayacağını dile getiren Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, eserin kısa sürede il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşacağını ifade etti.



“Son derece önemli bir eser”

İl Müdürü Savaşçı; “Fatih'in Günlüğü, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'in öğrencilerimizce tanınması; onların da tıpkı Fatih gibi küçük yaşlardan itibaren kendilerine hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için var güçleri ile çalışması noktasında son derece önemli bir eser. Uzun süredir bu eserin yayına hazırlanması için çalışma yapıyorduk. Eskiler 'Köksüzlük, öksüzlüktür.' derler. Temennimiz odur ki bu eser vesilesi ile öğrencilerimiz kökleri ile yeniden sağlam bağlar kuracaktır. Ayrıca eserin yanında bir de öğrencilerimize 'Benim Günlüğüm' defterini hediye ediyoruz. Umuyorum ki öğrencilerimiz, tarihlerinden aldıkları ilhamla 'Benim Günlüğüm' defterine bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında kendi fetihlerinin hikayelerini yazacaklardır" dedi.

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