Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Divriği ilçesi Çiğdemli köyü 31 Temmuz 2020 (bugün) tarihi itibariyle, şehir dışından gelen yoğun nüfus akışı sebebiyle bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye girişçıkışlar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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