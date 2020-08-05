Otomobil çarpan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil parçan bisiklet sürücüsü kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay SivasKayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dörtyol mevkiinde gerçekleşti. Kazada, B.S idaresindeki 25 LF 552 plakalı otomobil Ahad Aybek'in (65) kullandığı bisiklete çarptı. Aybek, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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