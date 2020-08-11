Demir Grup Sivasspor, Kone ile sözleşme yeniledi

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SİVAS (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, başarılı forvet Arouna Kone ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulan anlaşmanın 1 yıl olduğu belirtildi. 36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

Arouna Kone, geçen sezon kırmızı beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kone klibiDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-08-11 20:14:51



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