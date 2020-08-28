Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantinaya alının köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Akıncılar Uğur YİĞİT

2020-08-28 17:48:55



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