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Usulsüz avlanan avcılar yakayı ele verdi Sivas’ta 11 avcı hakkında işlem yapılarak usulsüzce avladıkları 35 keklik, bıldırcın ve bir yaban tavşanına el konuldu.

İHA

Usulsüz avlanan avcılar yakayı ele verdi Sivas’ta 11 avcı hakkında işlem yapılarak usulsüzce avladıkları 35 keklik, bıldırcın ve bir yaban tavşanına el konuldu.

Sivas’ta 11 avcı hakkında işlem yapılarak usulsüzce avladıkları 35 keklik, bıldırcın ve bir yaban tavşanına el konuldu.
Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüzce avlanan avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz gün Sivas’ın Hafik ve Zara ilçelerinde gerçekleştirdikleri uygulamada denetledikleri 16 avcıdan 9 avcının kaçak ve usulsüz olarak avlandığını tespit etti. Kaçak avcılara idari para cezası uygulanırken avladıkları 12 kekliğe el konuldu. Ayrıca Şarkışla ilçesi kırsalında gerçekleştirilen uygulamada 3 avcı denetlenirken 2 avcının kaçak avlandığı tespit edildi. Bu avcılar hakkında yapılan işlemin ardından usulsüz avladıkları; 23 bıldırcın ve keklikle birlikte bir adet yaban tavşanına el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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