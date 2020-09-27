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Çapa: “İyi işler yapacağız” MKE Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa: “Sivasspor'a başarılar dilerim” “Bir iki futbolcu daha aramıza katacağız”

İHA

Çapa: “İyi işler yapacağız” MKE Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa: “Sivasspor'a başarılar dilerim” “Bir iki futbolcu daha aramıza katacağız”

Süper Lig’in 3. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 00 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Fuat Çapa, “İyi işler yapacağımıza inanıyorum çünkü belirli plan ve proje ile geldik. Her geçen gün üzerine koyan bir Ankaragücü olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Sivas deplasmanının kolay bir deplasman olmadığını söyledi.
Teknik Direktör Çapa, “Sivas deplasmanı kolay bir deplasman değil. Geçtiğimiz sezon ligin iyi takımlardandı. Sahaya baktığımız zaman kadrosunun birçoğu devam eden bir oyuncu grubunu ellerinde mevcut bulunduruyorlar. Bizse tamamen yeni oluşan bir kadromuz var. Karşılaşma öncesi oyuncularımıza biz şunu söylemiştik. Biz önce kimliğimizi belirlememiz lazım, nasıl iyi oynamak istiyoruz. Nasıl oynayacağız bundan sonra ki süreçte. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ikinci etapta da tabii ki futbol skor oyunu olduğu için, skor üretmek için oynayacağız. İlk devre özellikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle defans birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerimiz çok iyiydi ama üçüncü bölgede koordinasyonumuz her zaman sağlıklı değildi. Bu da gayet normal çünkü çok sayıda yeni oyuncumuzun olması saha içerisinde ki koordinasyonumuzun zaman zaman eksik olduğu çok net bir şekilde gözüktü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Özellikle Bolingi’nin kafa topu çok iyi net bir pozisyondu. Tercihlerimizi doğru yapmış olsaydık belki biraz daha pozisyona girebilirdik ama maalesef yapamadık. Son yarım saat Sivas'ın baskılı gözükmesi gayet normal çünkü bizde ki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması, bize geç katılmalarından dolayı, geçtiğimiz yıllarda az maç sayısından dolayı, özellikle bizim üçüncü ve ikinci bölgemizde oynayan oyuncular net bit şekilde gözüktü” dedi.

“Sivasspor'a başarılar dilerim”
Ankaragücü’nün ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağını söyleyen Çapa, “Cuma günü Kayseri karşılaşması var. Onu en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah 3 puan hanemize yazdırıp sonra tekrar bir 14 günlük süreç var. 14 günlük süreçte de elimizdeki mevcut olan oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Çünkü şuanda seviyemize denk değil. Bazı oyuncularımızın şuan da ki lig seviyesinde olduğunu çok net bir şekilde görürken bazı oyuncularımızın çok geride olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bunu homojen bir hale getirmemiz gerekiyor. Takımdan tam olarak verim alabilirim. Son yarım saatteki ilk 60 dakika oyun olarak çok iyiydi çok memnun etti bizi ama son yarım saatteki karakterimiz, oyun karakteri, mücadele arzusu ve istek görülmeye değerdi. Bundan dolayı da oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum çünkü belirli plan ve proje ile geldik. Her geçen gün üzerine koyan bir Ankaragücü olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonraki karşılaşmalarda da Sivasspor'a başarılar dilerim” ifadesini kullandı.

“Talihsiz bir sakatlık oldu”
Çapa son olarak, sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Bolingi’nin dirseğinin çıktığını söyleyerek, “Bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Özellikle Bolingi'nin defansı ne kadar yıprattığını bizim öndeki olan oyuncumuz topu takımda bizim adımıza tutabilen oyuncumuzdu. Dirseğinin çıktığını duyduk. Şuan da hastanede. İnşallah çok uzun bir sürede aramızdan ayrılmaz. Bir an önce aramıza döner. Ama zaten yönetimimizin yapmış olduğu şuan da çalışmalar var. Bir iki futbolcu daha aramıza katacağız. Bunlardan bir tanesi de hücum bölgesi olacak. Lig uzun. Maç sayısı çok fazla olacak. Artık kupa maçları olacak. Bundan dolayı önümüzde ki hafta arkadaşlarımızda katılacak olursa tamamen kalan maçlara konsantre olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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