Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı

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DG Sivasspor, Ermenistan’ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan’a destek mesajı yayımladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızıbeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, “Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan” mesajı verdi.

Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.

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