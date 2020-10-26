Rektör Yıldız, 40 şair seçkisinde yer aldı Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam Hatip Ortaokulları için hazırladığı “40 Şair 40 Şiir” isimli kitapçıkta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın da bir şiiri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam Hatip Ortaokulları için hazırladığı “40 Şair 40 Şiir” isimli kitapçıkta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın da bir şiiri yer aldı.

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye çapında tanınan bir şair olarak çeşitli antolojilerde ve kurumlar tarafından basılan eserlerde de yer alan bir isim. 30’un üstünde bilimsel ve edebi eseri bulunan Rektör Yıldız’ın “Af Dilekçesi, Uyan Artık, Kar Yağıyor, Devasa Kaygılar, Yedi Beyza” gibi birçok şiiri önemli müzisyenler tarafından bestelendi ve çeşitli kişilerce okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün İmam Hatip 6’ncı sınıflar için hazırladığı 40 Şair 40 Şiir” isimli çalışmada Rektör Yıldız’ın Yedi Beyza isimli şiiri de yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamada buluna Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Şiirimizin böyle bir çalışmada yer alması mutluluk verici. Bizim medeniyetimiz için şiir oldukça önemli. Yunus, Mevlana, Hacı Bayramı Veli, Şemsi Sivasi gibi isimlerin şiirleri milletimize yol göstermiştir. Anadolu’da 13´üncü yüzyıldan itibaren başlayan İslamlaşma var. O dönemden itibaren 19’uncu yüzyılın sonuna kadar bir Kur´an mealimiz yok, tercümemiz yok. Hadisler için de aynı şeyi söyleriz. Kur´anı Kerim´in meali 19´uncu yüzyılın sonunda 20´nci yüzyılın başında yapılıyor. Kur´an´ın meali yoksa Türkçe hadis kitabı, fıkıh kitabı yoksa Anadolu´daki insanlar İslam´ı nereden öğrendi; işte bu sorunun cevabı bizi şiire götürüyor. O yüzden öğrencilerimizin erken yaşta şiirle tanışmaları önemli ” diye konuştu.

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