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Katlanan Atatürk posteri için seferber oldular Sivas’ta bir kurum binasına asılan Atatürk posteri katlanınca vatandaşlar seferber oldu, katlanan Atatürk posteri vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin el birliği ile düzeltildi

İHA

Katlanan Atatürk posteri için seferber oldular Sivas’ta bir kurum binasına asılan Atatürk posteri katlanınca vatandaşlar seferber oldu, katlanan Atatürk posteri vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin el birliği ile düzeltildi

Sivas’ta bir kurum binasına asılan Türk bayrağının yanındaki Atatürk posteri katlanınca vatandaşlar seferber oldu, katlanan Atatürk posteri vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin el birliği ile düzeltildi.
Kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sivas Gıda Kontrol Laboratuvarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle için asılan Atatürk posterinin katlandığını gören Ümit Metin durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken ekiplerin gelmesini beklemeyen vatandaşlar, polisinde yardımıyla merdivene çıkarak Atatürk posterini düzeltmeye çalıştı. Vatandaşlar posteri düzeltmeye çalıştığı sırada Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Katlanan postere yangın merdivenleriyle ulaşan ekipler Atatürk posterini düzeltti. Posterin düzeltilmesinde yardımcı olan polis memuru Türk bayrağına selam durdu.
Katlanan posteri gören Ümit Metin, posteri düzeltmek için el birliği yaptıklarını dile getirerek, “Ben burada oturuyorum bu resmi geçerken bu şekilde görmek beni utandırdı. Bu cumhuriyetin evladı olarak Atama, Cumhurbaşkanına ve bayrağa saygısızlığı kendime yediremiyorum, onuruma da yediremiyorum bu beni çok rahatsız ediyor. Ben buranın resmini çektim emniyete haber verdim, itfaiyeye haber verdim, tarım müdürüne haber verdim. Hassasiyet bekliyorum yoksa bu işi sayın valimize kadar iletecektim. Cumhurbaşkanımız gibi o bayrağında düzgün durması beni mutlu ederdi, ben bu düşünceden hareketle buradaki görevli polis memurunu uyardım. Polis memuru da gerekli birimlere haber verdi. İtfaiyeyi çağırıp burada bu işi düzeltmek için el birliği yaptık ve düzelttik, ben mutlu oldum. Cumhuriyet Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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