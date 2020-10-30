Yumurtatepe bölge parkı 2022'de hizmete açılacak Sivas Belediyesi Yumurtatepe Bölge Parkı’nın ihalesini gerçekleştirdi. Yapım ihalesi gerçekleştirilen proje 2022 yılında hizmete açılması planlanıyor.

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Sivas Belediyesi Yumurtatepe Bölge Parkı’nın ihalesini gerçekleştirdi. Yapım ihalesi gerçekleştirilen proje 2022 yılında hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yönetiminde insan odaklı, şehre değer katan projeler hayata geçiren Sivas Belediyesi, Tuzlugöl ve Emek Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Yumurtatepe Bölge Parkı projesinin yapımına başlıyor. 55 bin metrekare alan içerinde; restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak. Rekreasyon alanları ve nitelikli ağaçlardan oluşan yeşil dokusuyla hem bölgeye hem de Sivas'a yeni bir değer kazandıracak.

Bu yıl içerinde başlayacak çalışmalar 2022 yılında tamamlanarak Sivas halkının hizmetine sunulacak.

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