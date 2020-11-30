Parlatan: “Üst sıralara oynamak istiyoruz” Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: “Çok mutluyuz ve sevinçliyiz” “Seriyi yakalamamız lazım”

Süper Lig’in 10. haftasında DG Sivasspor’u deplasmanda 10 yenen Göztepe’de teknik sorumlu Ersan Parlatan, “Biz üst sıralara oynamak istiyoruz ve bunun içinde galibiyetler lazım. Seri yakalamak lazım. Umarım bu yolda emin adımlarla ilerleriz” dedi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Sivasspor’u 10 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Parlatan, “İlk etapta çok mutluyuz ve sevinçliyiz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Deplasmanlarda kaybetmiyorduk ama galip de gelememiştik. Zorlu Sivas deplasmanından 10 galip gelmek bizim adımıza önemli. Neticesinde geçen hafta bir galibiyet almıştık. Bunun arkasından 2. galibiyeti alarak uzun süredir 2 maç arka arkaya kazanma sevincini yaşıyoruz. İlk devre ofansif anlamda istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Biraz etkisiz kaldık ve çok çabuk top kaybettik. Burada Sivas bize göre daha üstün bir oyun sergiledi. Biz maçın ikinci devresinde dengeyi kurabildik. Maça ağırlığımızı koyduk. Genel anlamda 90 dakika boyunca çok iyi anlamda defans yaptık. Çok güzel bir golle maçı 10 kazandık. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Bu demek oluyor ki biraz üst sıralara tırmanıyoruz. Umarım bu netice ile güzel oyunumuzu diğer haftalara taşırız. Biz üst sıralara oynamak istiyoruz ve bunun içinde galibiyetler lazım. Seri yakalamak lazım. Umarım bu yolda emin adımlarla ilerleriz” dedi.

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