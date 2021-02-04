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Adeta ‘Kuzu Makinesi’, lezzeti ile tercih ediliyor Kuzu makinesi olarak adlandırılan, etinin kokusuz oluşu ve lezzetiyle dikkat çeken Romanov cinsi koyunlar Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da besiciler tarafından oldukça rağbet görüyor

İHA

Adeta ‘Kuzu Makinesi’, lezzeti ile tercih ediliyor Kuzu makinesi olarak adlandırılan, etinin kokusuz oluşu ve lezzetiyle dikkat çeken Romanov cinsi koyunlar Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da besiciler tarafından oldukça rağbet görüyor

Kuzu makinesi olarak adlandırılan, etinin kokusuz oluşu ve lezzetiyle dikkat çeken Romanov cinsi koyunlar, Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da besiciler tarafından oldukça rağbet görüyor.
Kuzu makineleri olarak adlandırılan Romanov cinsi koyunlara Türkiye’de ilgi artıyor. Soğuğa dayanıklılıklarıyla bilinen Romanov cinsi koyunlar yerli ırklara göre doğum oranlarıyla şaşırtırken besiciler tarafından da rağbet görüyor. Etinin kokmaması ve lezzeti nedeniyle de vatandaşların ilgisini çeken Romanov koyunu 8 ayda bir doğum yapıp minimum 2 kuzu verirken, yerli ırk koyunlar ise yılda bir kez doğum yapıp bir veya 2 kuzu veriyor. Bu nedenle de bu cins koyunlar Türkiye’de olduğunu gibi Sivas’ta da besiciler tarafından tercih ediliyor. Sivas Karaçayır yolu üzeri merakum mevkiinde bir çiftlikte yetiştirilen kuzu makineleri sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Çiftlik ortaklarından Taha Yasin Çitil, Romanov cinsi koyunların 2.8 oranında kuzu verdiğini belirterek, bundan kaynaklı ciddi bir kar marjı ortaya koyduğunu söyledi. Çitil ayrıca etinin kokmadığını ve daha lezzetli olduğunu belirtti.

“Fabrika gibi işleyen, çarkı olan bir hayvan”
Taha Yasin Çitil, Romanov cinsi koyunların fabrika gibi çarkı olan bir hayvan olduğunu belirterek, “Yerli ırklar da şuanda yaklaşık olarak sene de 1 veya 2 kuzu alıyoruz. Romanov koyunlarına geldiğimiz zaman 8 aylık bir süreç içerisinde kuzu alıyoruz. Kuzu ortalamamız genelde 2.7 2.8 bandında oluyor. Bundan kaynaklı ciddi bir kar marjı ortaya çıkmış oluyor. Diğer ırklardan farkı bu, diğer bir tabirle kuzu makinesi diyebiliriz. Fabrika gibi işleyen, çarkı olan bir hayvan” dedi.

“Yüzde 4045 arasında karkas randımanı var”
Çitil, Romanov koyununun yüzde 4045 arasında da karkas randımanı olduğunu söyleyerek, “Şu anda romanov koyununun en büyük avantajlarından biri hazine arazilerin vesaire çok fazla ekiliyor dikiliyor olması. Yeterli meranın kalmayışından dolayı ciddi bir şekilde talep gören bir hayvan. İçeride beslediğiniz taktirde 5. 6. ayına geldiği zaman erkek kuzularımız yaklaşık 5060 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyor. Yüzde 4045 arasında da karkas randımanı var. Şuanda et fiyatları belli, işletme açısından ciddi bir kar oluşturuyor. Şimdi bunu kangal koyunu ile kıyasladığımız zaman oda çok güzel bir hayvan ama yaylım hayvanı. Romanov gibi içeride bakabileceğimiz gözümüzün önünde olabilecek bir hayvan değil. Onunda 56 aya geldiğinde aynı et randımanına ulaşabiliyor. Fakat ortada şöyle bir durum var Kangal koyununda 1 veya 2 kuzu randımanı vardır. Romanov koyununda ise bu çok daha yüksek, sizin 1 kuzunuz daha olmuş oluyor, tek sezondan bahsediyorum. 8 ayda bir sezonu var bu hayvanın. 2 yılda 3 kuzulama ve 2.7 oranla gittiğimiz zaman yaklaşık 7 kuzu civarında bir sayı elde etmiş oluyoruz. Yeni başladı doğumlarımız bu doğumlarda Romanov’lar dan verdiğimiz zayiat Kangal’dan daha düşük” diye konuştu.

Bu koyunun eti kokmuyor
Çitil, Romanov koyunun etinin kokmadığını ifade ederek, “Hayvan küçük en büyük handikap kuzunun küçük doğması böyle olunca anne doğum yaparken yorulmuyor. Bundan kaynaklı olarak anne daha çabuk iyileşiyor, kuzu rahat bir kuzu oluyor ve 56 aya geldiği zaman kuzunun boyut olarak yerli hayvandan küçük ama et olarak aynı kilolara ulaşıyor. Sayının fazlalığı kuzunun ufak doğması buna bir etken değil. Romanov şuanda Türkiye’de çok tanınıyor, insanlar kuzu makinesi olarak biliyor, kuzu fabrikası olarak geçiyor. İnsanlar bundan memnun biz ilk olarak Sivas’ta yaptığımız zaman başta olur mu olmaz mı diye tereddüt ediyorlardı. Bizim koyunlarımız daha büyük daha güzel şeklinde bir yanılgı vardı. Şuan Sivas’ın insanı tanıyor Türkiye’de ki başka illerde de bunlar için büyük çiftlikler sadece Romanov ırkı için kurulmaya başladı. İnsanlar tarafından da rağbet görüyor. İlk başlarda insanlar denemelik olarak alıyordu. Sürü sattığımızda 10 tane alalım 20 tane alalım deneyelim gözüyle bakıyorlardı. Şimdi insanlar bu ırkı tanıdığı için Romanov da bir seçenek haline geldi. Diğer ırklara karşın daha bilindik bir ırk veterinerlerinde daha bir tecrübeli olduğu ırk. Romanov koyununun etini kasaba verdiğimiz zaman et kalitesi olarak kasabı ve müşteriyi memnun eden bir kaliteye ulaşmış oluyor. Bizim burası için konuşayım buranın insanı çok fazla ette koyunun kokusunu almak istemez. Romanov’a baktığımız zaman etinde hiçbir şekilde koku yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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