Neslinin tükenme tehlikesi olan porsuk, Sivas'ta görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neslinin tükenme tehlikesi olan porsuk, Sivas'ta görüntülendi

DHA

Neslinin tükenme tehlikesi olan porsuk, Sivas'ta görüntülendi


Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gemerek'te süt ürünleri satışı yapan Mustafa Çetiner, SivasKayseri yolu üzerinde aracıyla ilerlerken, önünde aniden canlı gördü. Çetiner, bir süre önünde koşan hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yapılan araştırmada hayvanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, koruma altında olan posuk olduğu anlaşıldı. Görüntüde porsuğun, araç önünde bir süre koştuktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Porsuğu ilk defa gördüğünü söyleyen Mustafa Çetiner, "KayseriSivas sınırını geçtikten sonra önümde bir anda bir şey gözüktü. Ben önce kuzu sandım. Sonra baktım tombul bir canlıydı. Benim aracımın önünde önce yürümeye başladı sonra da koşmaya başladı. Bir süre böyle gittikten sonra telefon aklıma geldi ve görüntüsünü çektim. Daha sonra yorulmasın, diye bekledim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN
2021-02-05 15:58:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, Ankara’ya gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Ankara’ya gitti
Sivas'ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" hakkında yeni kararlar aldı
YEREL HABERLER Sivas'ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü ...
Yasak uzatıldı, sevenleri dondurulmuş hamsiyle yetinmek zorunda kaldı Hamsiye avına getirilen yasağının uzatılması hamsi severlerin dondurulmuş hamsiyle yetinmek zorunda bıraktı, hamsi severler yasağın kalkması için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yasak uzatıldı, sevenleri dondurulmuş hamsiyle ...
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Çiftçi: “Dünya dijitalleşen bir düzene girdi” Stratejist Abdullah Çiftçi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen interaktif söyleşide, dünyanın artık dijitalleşen bir düzene girdiğini ve Türkiye’nin yeni düzende önemli bir yerinin olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Çiftçi: “Dünya dijitalleşen bir düzene ...
ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas merkez mahalle muhtarları ile buluştu Hizmet bölgesinde yerel yönetimlerin katkılarına büyük önem veren ÇEDAŞ; Sivas merkez mahalle muhtarlarını ağırladı ÇEDAŞ’ın 2020 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda şirketin 2021 yılı yatırım planlamaları ile ilgili de muhtarlara bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas merkez mahalle muhtarları ...
Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesi şüphesi; 2 kardeş hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesi şüphesi; 2 kardeş ...
Emekli çift, 5 milyon liralık birikimini cami için bağışladı
YEREL HABERLER Emekli çift, 5 milyon liralık birikimini cami için ...
Sağlık çalışanından şefkat dolu hareket Sivas’ta doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle iki küçük kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kardeşlerden birinin sağlık çalışanın kucağında hastaneye girmesi dikkatlerden kaçmadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanından şefkat dolu hareket Sivas’ta ...
Hayırseverden camiye servet değerinde bağış Sivas’ta inşaatı devam eden merkez cami için hayırsever vatandaş 5 milyon 300 bin lira bağışta bulundu
YEREL HABERLER Hayırseverden camiye servet değerinde bağış Sivas’ta ...
Karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı Sivas’ta sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı ...
Koronavirüs sonrası insan yaşamı araştırması: Kronik rahatsızlıklar artacak
YEREL HABERLER Koronavirüs sonrası insan yaşamı araştırması: Kronik ...
Yaban keçisi avı 38 bin liraya patladı Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avlayan 3 şahsa toplamda 38 bin 559 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Yaban keçisi avı 38 bin liraya patladı Sivas’ın ...
Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
YEREL HABERLER Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
Sivas'ta Sultan Abdülhamid'e at yetiştirilen haraların da içinde olduğu kültür park çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ta Sultan Abdülhamid'e at yetiştirilen ...
Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık yatırım Sivas Belediyesi tarafından gençlik merkezleri ve spor kompleksleri proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Bilgin, 2021 ve 2022 yılında proje değerleri 100 Milyon TL’yi bulan gençlik merkezlerinin ve spor komplekslerinin vatandaşların hizmetine gireceğini söyledi.
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık ...
Sivas'ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor
Türkiye’de ilk dünyada eşi benzeri yok Sivas’ta oluşturulan Hamidiye Kültür Parkı bünyesinde yer alacak ‘Savaş Atları Müzesi’ Türkiye’de ilk dünyada ise eşsiz olma özelliği taşıyacak Müzede II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün bal mumumdan atları da sergilenecek
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk dünyada eşi benzeri yok Sivas’ta ...
Sivas’ın nüfusu azaldı 2019 nüfusu 638 bin 956 kişi olarak açıklanan Sivas, 2020 yılında 635 bin 889 kişiye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ın nüfusu azaldı 2019 nüfusu 638 bin 956 kişi ...
Sivas’ta Zimem Defteri geleneği yaşatılıyor Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından Osmanlı geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulaması yaşatılıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta Zimem Defteri geleneği yaşatılıyor Sivas’ta ...
Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, ...
Yolcu otobüsünden 300 bin adet kaçak makaron çıktı Sivas’ta polis ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu yolcu otobüsünden 300 bin adet kaçak makaron çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden 300 bin adet kaçak makaron ...
STSO üye kimlik ve avantaj kartını hayata geçirdi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üyelerine iletişimden lojistiğe, konaklamadan akaryakıta birçok alanda önemli oranlarda indirim sağlayacak olan STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartını hayata geçirdi
YEREL HABERLER STSO üye kimlik ve avantaj kartını hayata ...
Sivasspor kaleci Muammer'in sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Sivasspor kaleci Muammer'in sözleşmesini uzattı