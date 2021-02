Sivas Valisi Ayhan: Günlük 20- 30 vakamız var, 70 bin kişi aşılandı

Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte koronavirüs vakalarının azalma eğiliminde olduğunu belirterek, "Şu an için günlük ortalama 20 ila 30 bandı arasında vaka durumumuz var. Aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şu an için 70 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı" dedi.

Sivas'ta İl Pandemi Kurulu Değerlendirme Toplantısı Vali Salih Ayhan Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda, il genelindeki salgının seyri ve 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme süreci öncesinde yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

'GÜNLÜK ORTALAMA 20 İLA 30 VAKAMIZ VAR'

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, 1 Mart itibariyle kentteki bazı okulların açılacağını duyurdu. Vali Ayhan, "Toplantımızda son bir kaç hafta içerisindeki genel durumumuzu değerlendirmeyi planlıyoruz. 1 Mart'tan itibaren bazı okullarımızı açacağız. Rakamlarımıza bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Sivas halkı bu işi benimsedi. Rakamlarımız yüz güldürüyor. Tabii ki yeterli değil. 1 vaka dahi kalmış olsa mücadele bitmemiş demektir. Şu an için günlük ortalama 20 ila 30 bandı arasında vaka durumumuz var. Aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Şu an için 70 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. Süreci hep birlikte güzel bir şekilde yönettiğimizi söyleyebilirim. Toplantımız sonucunda ileriye dönük bir karar alıp bu kararı vatandaşlarımıza duyuracağız. Esnafımıza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yakında güzel adımlar atacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

