'Anadolu Gönül Yolu' projesinde bayrak, Yozgat'tan sonra Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği 'Anadolu Gönül Yolu, 81 Genç 81 Bayrak Projesi' kapsamında Yozgat'tan yola çıkarılan Türk bayrağı, Sivas'a ulaştı. Törenle devralınan bayrak, Kayseri'ye teslim etmek üzere tekrar yola çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 'Anadolu Gönül Yolu, 81 Genç, 81 Bayrak' etkinliği düzenlendi. 7 bölgedeki tüm iller gezildikten sonra 18 Mart'ta Çanakkale'ye götürülecek bayraklarla şehir ziyaretlerine devam ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'ni temsil eden ve Yozgat'tan yola çıkarılan bayrak için bugün Sivas'ta devir teslim töreni gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Müzesi önündeki törende Yozgat'tan aldığı bayrağı Sivas'a getiren Hüseyin Can, burada Yusuf Ziya Koçak'a teslim etti. Bayrağı öperek teslim alan Koçak, Kayseri'ye götürerek teslim edecek.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Uğruna birçok şehitlerimizin olduğu, birçok güneşlerin battığı bu bayrağımızı Kongre Müzesi önünde almak çok daha anlamlı oldu. Buradaki Çanakkale Savaşı döneminde eğitim gören evlatlarımız 'Hocam hakkını helal et biz Çanakkale'ye gidiyoruz' diyerek gidip tamamı şehit olmuştur. Yüreğinizdeki bayrak aşkı hiç sönmesin. Bayrağımız bu ülkenin gönderinde dalgalanarak ebedi bir şekilde devam edecektir. Bayrak sevgimiz ve aşkımız her zaman daim olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-03-04 11:13:47



