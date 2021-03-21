Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, cezadan kaçamadılar Sivas’ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde okey oynayan şahıslara toplamda 14 bin 85 lira idari para cezası uygulandı

Sivas’ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde okey oynayan şahıslara toplamda 14 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Polis ekipleri bir iş yerinde okey oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemelerde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak 8 şahsın okey oynadığını tespit etti. İş yeri sahibine iş yerini açarak kuralları ihlal etmesi sebebiyle 3 bin 469 lira, 8 şahsa ise kabahatler kanununa istinaden kişi başı 427'şer lira, maske takmadıkları için ise kişi başı 900'er lira olmak üzere toplamda 14 bin 85 lira idari para cezası kesti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.