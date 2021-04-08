Kırmızı kategorideki Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Covid19’u unutturdu. Sivas Valiliği, tedbir olarak marketi geçici süreliğine kapattı.
Sivas kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir market, açılışa özel indirim kampanyası yapacağını duyurmuştu. İndirim haberini alan Sivaslılar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etmeye başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Sivas’ta indirim kampanyası vatandaşlara Covid19’u unutturdu. Markette yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri vatandaşları megafon yardımıyla uyardı. Polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen vatandaşlar kurallara uymayınca Sivas Valiliği tarafından market geçici süreliğini kapatıldı. Öte yandan market sahibine Covid19 tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.