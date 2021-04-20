Sivas\u2019\u0131n Alt\u0131nyayla il\u00e7esinde bu y\u0131l ilki d\u00fczenlenecek olan 1. Uluslararas\u0131 Sarissa K\u00fclt\u00fcr Sanat ve Spor etkinli\u011finde; ATV safari motorkros, 4x4 offroad, yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fc gibi bir\u00e7ok aktivite yer alacak. T\u00fcrkiye ve Sivas\u2019\u0131n uluslararas\u0131 seviyede tan\u0131t\u0131m\u0131 ve Sarissa antik kentinin mistik turizme kazand\u0131r\u0131larak \u00fclke ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 amac\u0131yla 181920 May\u0131s 2021 tarihlerinde bir dizi etkinlik d\u00fczenlenecek. Son y\u0131llarda insanlar\u0131n do\u011fal tatil alanlar\u0131na, outdoor aktivitelere ve extrem sporlara y\u00f6nelmesinin \u00fclkemiz lehine f\u0131rsata \u00e7evrilmesi amac\u0131yla bu y\u0131l ilki d\u00fczenlenecek 1. Uluslararas\u0131 Sarissa K\u00fclt\u00fcr Sanat ve Spor etkinli\u011fi her sene May\u0131s ay\u0131n\u0131n ilk hafta sonunda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. A\u00e7\u0131k alanda, lisansl\u0131 sporcular\u0131n korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131ndaki kat\u0131laca\u011f\u0131 etkinlikte; do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc, da\u011fc\u0131l\u0131k, kaya t\u0131rman\u0131\u015f\u0131, binicilik, cirit, kamperkaravan, \u00e7ad\u0131r kamp\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra; ATV safari motorkros, 4x4 offroad ve yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fc gibi extrem sporlar\u0131n programa dahil edilmesi planland\u0131. \u201cBiz burada sadece do\u011fada de\u011fil, tarihe de y\u00fcr\u00fcyecek, tarihi de ya\u015fayaca\u011f\u0131z\u201d Amat\u00f6r da\u011fc\u0131 Dudu Koru, biz burada sadece do\u011fada de\u011fil, tarihe de y\u00fcr\u00fcyecek, tarihi de ya\u015fayaca\u011f\u0131z diyerek, \u201cBuray\u0131 \u00f6zel k\u0131lan tar\u0131m yap\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Hititler i\u00e7in \u00f6zel bir alan olmas\u0131nda kaynaklanmaktad\u0131r. K\u00fclt\u00fcrler binlerce y\u0131ld\u0131r birbirinden etkilenmi\u015fler ve binlerce y\u0131ld\u0131r ortak miras olarak aktar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Biz de bu miras\u0131 hem sizlere aktarmak hem sizlere g\u00f6stermek hem de bu miras\u0131n \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda do\u011fa sporlar\u0131n\u0131 yapmak ad\u0131na bir 181920 May\u0131s ta sizi buraya bekliyoruz. Festivalimize \u015fu an olduk\u00e7a ilgi var. G\u00fcney Kore den, Avrupa dan, Amerika dan, Nepal den bize \u00f6zel mesajlar g\u00f6steriliyor. Biz bu mesajlar\u0131n hepsini de\u011ferlendiriyoruz. Size tarihi ya\u015fatmak i\u00e7in elimizden gelen b\u00fct\u00fcn haz\u0131rl\u0131klar\u0131 \u015fu an bitirmek \u00fczereyiz. Biz burada sadece do\u011fada de\u011fil, tarihe de y\u00fcr\u00fcyecek, tarihi de ya\u015fayaca\u011f\u0131z. Hep birlikte bunlar\u0131 yerinde g\u00f6rmek i\u00e7in 181920 May\u0131s 2021 kimseye s\u00f6z vermeyin. 1. Uluslararas\u0131 Sarissa K\u00fclt\u00fcr Sanat ve Spor Festivalinde hep birlikte buraday\u0131z dedi. S\u0130VDAK Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Baysal, yap\u0131lacak etkinli\u011fe herkesi beklediklerini belirterek 1. Uluslararas\u0131 Sarissa K\u00fclt\u00fcr Sanat ve Spor Festivali Sarissa da yap\u0131lacak, b\u00fct\u00fcn insanl\u0131\u011f\u0131 Sarissa ya bekliyoruz. Biz de sivdak olarak bu etkinli\u011fe kat\u0131laca\u011f\u0131z, b\u00fct\u00fcn do\u011faseverleri de bekliyoruz diye konu\u015ftu. \u00d6\u011frenci Eylem Nisa Tek ise, \u0130ki sene \u00f6nce Sarissa da Zeki O\u011fuz a ait Hititli K\u0131z \u015fiirinin klipini \u00e7ekmi\u015ftik. Amac\u0131m\u0131z Sarissa ya fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmakt\u0131 ve bu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n olumlu sonu\u00e7 ald\u0131. Bu sene bir hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz 1. Uluslararas\u0131 Sarissa Festivali ne kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131z\u0131 ve desteklerinizi bekliyoruz. \u015eimdiden te\u015fekk\u00fcrler \u015feklinde konu\u015ftu.