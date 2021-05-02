Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-05-02 12:56:05
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