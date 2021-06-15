Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi

Sivas’ta aç kalınca avlanmak için şehre inen tilki, avladığı tavukla kaçmaya çalışırken cep telefonu ile görüntülendi.

Sivas kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi’nde görüntülenen tilki şaşkınlığa neden oldu. Sedat Gül isimli vatandaş aracı ile seyir halindeyken tilkiyi gark etti. Ağzındaki tavukla kaçmaya çalışan tilkiyi fark edince telefonuna sarıldı. O anları kayıt altına aldı. Bir süre tilkiyi takip etti. Tilki, bir apartmanın bahçesine girerek gözden kayboldu.

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