Sivas’ta 800 bin doz aşı uygulandı Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi Vali, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta 800 bin doz aşı uygulandı Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi Vali, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı

İHA

Sivas’ta 800 bin doz aşı uygulandı Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi Vali, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi. Ayhan, Covid19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bugün Sivas Numune Hastanesinde 3. doz Covid19 aşılarını oldu. Vali Ayhan burada aşılama çalışmaları ile ilgili rakamsal bilgiler verdi. Vatandaşları aşı ile ilgili manipülasyonlara karşı uyardı.

Manipülasyonları ciddiye almayın
Ayhan, vatandaşları manipülasyonları ciddiye almamaları konusunda uyanıp aşıya davet ederek, “Yaklaşık 1.5 yıldır gerek Dünya gerekse ülkemiz salgınla mücadele etmektedir. Ülkemiz salgınla en aktif olarak mücadele eden ülkeler arasında başta gelmektedir. Alınan kararlar illerimizde harfiyen uygulamaya çalışıyoruz, iyi bir noktada olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu salgın sürecinde bilim insanlarımızın olmazsa olması aşı ve aşı işin adeta kırılma noktası. Ben ve belediye başkanımız bugün 3. Doz aşımızı olduk. Hem bireysel sorumluluk, hem toplumsal sorumluluk hem de görevimiz icabı bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Bilim insanlarına güveniyoruz. Vatandaşlarımızda güvensin. Aşı konusunda çok ciddi manipülasyonlar var. Bunları ciddiye almamalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.

800 bin doz aşıldı
Ayhan Sivas’ta 800 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını belirtip, “Şu an hastanede servislerde yatanların yüzde 80’i aşışız. Yoğun bakım servislerinde de yatanların yüzde 90’ı aşısız. Sadece bu rakamlardan bile doğru yolda oyduğumuzu görebiliriz. Sivas’ta aşı takviminde hedef kitlede olan yaklaşık 600 bin kişi var. Biz bunun birinci dozda yüzde 80’ine yaklaştık. İkinci dozda da iyi bir durumdayız, 300 bini geçti. 3. Dozda 100 bin civarındayız. Yaklaşık 800 bin doz aşı gerçekleştirdik. Eğitim ve öğretim yılı başlamadan mavi kategoriye geçmeyi istiyorduk, geçmiş olduk” dedi.

Eğitim ve öğretim mavi kategoride başladı
Eğitim ve öğretime mavi kategoride başladıklarını belirten Ayhan, "Bugün okullarımızın açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanını gördük. Tekrar okulların kapanmaması için herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi yazım. Sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ama özellikle sosyal medyadaki kirli enformasyonlardan etkilenerek tereddütte olan vatandaşlarımızın biran önce aşı olmalarını istirham ediyorum. Bundan sonraki süreçte aşı konuşunda bazı alanlara girişlerde kısıtlamamalar geliyor. Sempatik bir zorlama var. Sonuçta kendi sağlığı, aşı olmayabilir. Ama biz Vali olarak, belediye başkanı olarak, Cumhurbaşkanlarımız, bakanlarımızın olduğu yerde vatandaşlarımızın da aşı olmasını özellikle istiyoruz" şeklinde konuştu.

Covid geçiren gazeteciyi aşı masasına yatırdı
Vali Ayhan, Covid19 geçirdiği için aşı olmayan ve öngörülen 6 aylık süresinin dolmasını bekleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden'i ikna ederek aşı masasına yatırdı. Gazeteci valinin ısrarı üzerine uzmanların makul gördüğü 6 aylık sürenin dolmasını beklemeden, Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'le birlikte ilk doz aşısını oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu, toprağa verildi
Aşık Veysel’in oğlunun vasiyeti yerine getirildi Aşık Veysel’in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığında defnedildi
YEREL HABERLER Aşık Veysel’in oğlunun vasiyeti yerine getirildi Aşık ...
O muhtar yine sahnede
YEREL HABERLER O muhtar yine sahnede
Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
YEREL HABERLER Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Turgutluspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Turgutluspor: 1
Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans ...
Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının ...
Yük treni sürüye çarptı, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yük treni sürüye çarptı, çok sayıda büyükbaş hayvan ...
Zara’da yollar tek tek yenileniyor Zara Belediyesi ilçe genelinde yıpranan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Zara’da yollar tek tek yenileniyor Zara Belediyesi ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun tempoda ...
Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı O anlar ...
Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ürküten görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına çift ...
Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 ...
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı ...
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 1'iağır 6 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki biri ağır 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 1'iağır 6 ...
Şentop, “Milli mücadele; iman, kararlılık ve adanmışlıktır” Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 102. Yıldönümü anma etkinliklerinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli mücadelenin; iman, kararlılık ve adanmışlık olduğunu belirtip Sivas’ta reddedilen mandacılığın farklı şekillerde karşımıza çıktığını söyledi.
YEREL HABERLER Şentop, “Milli mücadele; iman, kararlılık ve ...
Sivas Kongresi’nin üzerinden 102 yıl geçti Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 102. yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Sivas Kongresi’nin üzerinden 102 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.