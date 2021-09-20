Sivas’ta sağlık çalışanları gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için alanda temizlik yaparak farkındalık oluşturdular.

Medicana Sivas Hastanesi çalışanları 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde daha temiz bir dünya için Fadıl Irmağı çevresinde temizlik yaptı. Düzenledikleri örnek etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Gürelik “Bizler sağlık profesyonelleri olarak özellikle pandemi döneminde sağlık anlamında tüm toplumun yanında bütün çabamızla yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Kurumsal kimliğimiz ile de gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak adına mesai arkadaşlarımız ile bir araya gelerek organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bizlerde Medicana adına kurumsal katılım sağlayarak insanların geride bırakarak çevreye verdiği zararı azaltmaya çalıştık. İnsan yaşamı boyunca dünyaya karbon ayak izi bırakarak ayrılıyor. Sadece bununla kalmıyor tükettiği ürünlerin plastiklerini, camlarını ve paketlerini de çevreye bırakarak ekstra bir kirlilik yaratıyor. Karbon ayak izimizi ağaç dikerek doğayı koruyarak silebiliriz. Daha duyarlı nesiller yetiştirmek zorundayız. Bizden önceki nesillerden aldığımız doğa emanetini gelecek nesillere aktarabilmeliyiz. Bütün katılımcılara kendim ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.

30 kişilik bir ekiple 2 saat süren temizlik operasyonunda Fadıl ırmağı kenarında 15 torba evsel atık, 8 torba cam atık toplandı.

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