Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Bandırmaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Bandırmaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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