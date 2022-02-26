BBP Hocalı katliamını unutmadı BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Hocalı katliamının 30. Yıl dönümü dolayısı ile yaptığı açıklamada Ermeni terörünü bir kez daha lanetledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Hocalı katliamının 30. Yıl dönümü dolayısı ile yaptığı açıklamada Ermeni terörünü bir kez daha lanetledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ermeni teröristler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamını 30. yıl dönümünde lanetleyerek şehitleri şükran ve rahmetle andı. Bulut yaptığı açıklamada, “26 Şubat 1992'de başlarında Robert Koçaryan’ın bulunduğu Taşnak çeteleri, Azerbaycan’ın Karabağ Hocalı bölgesinde 613 Türk’ü kadınerkek, gençihtiyar, çolukçocuk demeden kurşuna dizerek katletmişler, 1 milyon insanı da kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşürmüşlerdi. Geçen yüzyılın en büyük katliamlarından sayılan bu insanlık suçunun üzerinden 30 yıl geçti. Dünyanın dört bir yanındaki ‘Türk’ veya ‘Müslüman’ kimlikli toplumlara yapılan her türlü insanlık dışı uygulamaya kulaklarını tıkayan sözde ‘Hür Dünya’, ‘Birleşmiş Milletler’ bütün belgeleri ve canlı tanıklarıyla gün gibi ortada bulunan Hocalı katliamı karşısında hep susmuş, gündemine bile almamıştır” dedi.

“Ermeni lobisi küresel güçlere uşaklık ediyor”

Ermeni lobisinin küresel güçlere uşaklık ettiğini ifade eden Bulut, “Büyük Birlik Partisi ve Alperen Gençlik olarak; Hocalı’dan yükselen derisi yüzülmüş çocuk çığlıkları, göğüsleri kesilmiş anne feryatları, kurşuna dizilmiş genç yaşlı iniltileri, geride kalanların acılı ağıtları yüreklerimizi yaktı. Ermeni vatandaşımız Hirant Dink’in ne idüğü belirsiz mihraklarca öldürülmesine ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganlarıyla tepki gösterenlerin Hocalı Katliamına duyarsız kaldıklarına şahit olmuş, ‘hepimiz Hocalıyız, hepimiz Türk’üz’ demelerini beklemiş bir hareketiz. Küresel güçlere uşaklık eden Ermeni lobisi, tarihi gerçekleri tersyüz etmek suretiyle Türk milletini dünya kamuoyu önünde suçlu duruma düşürmek ve adalet timsali bu milleti cezalandırmak istemektedir. Yüzyılın katliamı ve Türk soykırımı olan Hocalı’nın 30. yıldönümü münasebetiyle Ermeni terörünü kınıyor, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.” Şeklinde konuştu.

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