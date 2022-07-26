Sivas’ta 13 üniversite görücüye çıktı Sivas’ta Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları çerçevesinde 13 üniversite bugün Sivas'ta öğrenci adayları ile buluştu

Sivas’ta Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları çerçevesinde 13 üniversite bugün Sivas'ta öğrenci adayları ile buluştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un dönem başkanlığı yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği Tercih Fuarı, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesinde kuruldu. Rektör Kul, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Kul, kurulan fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarını; Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Malatya şehirlerinde düzenleyecek.



Gençlerin kariyerleri bu stantlarda şekillenecek



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yaptığı açıklamada, "Anadolu Üniversiteler birliğinin gerçekleştirmiş olduğu Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı gençlere geleceklerini planlamaları açısından yol gösterici olmaktadır. Aynı zamanda bunlardan öte üniversitelerin birlikte iş yapma kabiliyetini geliştirmek, birbirlerini tanıma fırsatını ortaya çıkarmakta. Böylelikle 13 üniversitemiz birbiriyle kaynaşarak daha güzel işler yapmak için bir sinerji oluşturan bir ortam gerçekleşmekte. Dün Erzincan’da bu sinerji gözlemlendi ve bugün Sivas’ta devam ediyor. 13 üniversite şuanda bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bu sayede de bu üniversitemiz gençlerimize kariyerlerini planlama konusunda yardımcı olmak için birlikte çalışmış oluyorlar. Hem de birliğin vermiş olduğu sinerjiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirilmiş olmakta. Hem Ülkemize, Sivas’ımıza ve üniversitelerimize bu tür çalışmaların fayda getireceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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