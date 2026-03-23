Sivas'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Sivas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre cipin otomobile arkadan çarpmasıyla başlayan kazada bir başka araç da kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
DHA'daki habere göre kaza; saat 16.00 sıralarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır (41) yönetimindeki cip, iddiaya göre Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
ŞARAMPOLE UÇTU
Yağmur sonrası kayganlaşan yolda Habip Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği otomobil ise kazaya karışan cipe çarpıp, şarampole uçtu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan cip sürücüsü Eyüp Bakır, otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.