        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Sivas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre cipin otomobile arkadan çarpmasıyla başlayan kazada bir başka araç da kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:32 Güncelleme:
        3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

        DHA'daki habere göre kaza; saat 16.00 sıralarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır (41) yönetimindeki cip, iddiaya göre Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        ŞARAMPOLE UÇTU

        Yağmur sonrası kayganlaşan yolda Habip Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği otomobil ise kazaya karışan cipe çarpıp, şarampole uçtu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan cip sürücüsü Eyüp Bakır, otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran, Dimona'nın da bulunduğu bölgeye saldırdı

        İran, İsrail'e ait Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu