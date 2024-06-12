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        Haberler Yaşam Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi

        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi

        Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına gelen dağ keçisi sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:00
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        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken Divriği ilçesinde, Çaltı Kanyonu’na hakim noktadaki cam seyir terasına, dağ keçi sürüsü geldi.

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        Sürü, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dağ keçileri bir süre tesis içinde gezip, ardından alandan ayrıldı.

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        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sivas Valiliği, "Mekanın sahipleri geldi. 

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        Divriği cam seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. 

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        Çaltı Çayı Kanyonu üzerinde bu muhteşem güzelliklere yakından şahit olmak için sizi de Divriği cam seyir terasına bekleriz" ifadelerine yer verdi. 

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        #dağ keçileri
        #divriği
        #sivas
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