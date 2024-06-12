Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken Divriği ilçesinde, Çaltı Kanyonu’na hakim noktadaki cam seyir terasına, dağ keçi sürüsü geldi.