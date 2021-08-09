Sivas'ta sel ve yıldırım: 1 ölü 0:00 / 0:00

AA

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.

KONAKPINAR'DA TARIM ARAZİSİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi.