Sivas'ta köydeki 5 ev yandı

Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ağaç da zarar gördü
Giriş: 29.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:44
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.
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