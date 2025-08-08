Habertürk
Habertürk
        Sivas'ta mahalle muhtarı, makamında ölü bulundu - Güncel haberler

        Sivas'ta mahalle muhtarı, makamında ölü bulundu

        Sivas'ta 16 yıldır Aydoğan Mahallesi'nde muhtarlık yapan kişi, makamında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 20:11 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:11
        Mahalle muhtarı, makamında ölü bulundu
        Olay, saat 18.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi.

        16 yıldır yaşadığı mahallenin muhtarlığını yapan, evli, 3 çocuk babası Yusuf Baloğlu muhtarlık binasına gelen vatandaşlarca hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede muhtar Baloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nun cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhtar Baloğlu'nun kalp krizi geçirmiş olduğu üzerinde duruluyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #sivas
        #sivas haber
        #yerel haber
