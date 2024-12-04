Sivas'ta soğuktan donan kedi termal suda ısınmaya çalıştı

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.

Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri sahip çıktı.

"ORTAM ÇOK SICAK"

Alanın güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Safa Koçköprü, "Hava ne kadar soğuk olursa olsun ortam çok sıcak ve güzel. Burası zaten çok meşhur bir yer. Suyumuz kükürtlü ve hiçbir zaman donmuyor. Sağlık açısından su çok faydalı. Kediyi de görebilirsiniz aslında. Üşümüş" şeklinde konuştu.