Sivas'ta 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:55
Sivas'ın Hafik ilçesinde karların erimesi ve yoğun yağışların ardından Koru mevkisindeki tarım arazisi su altında kaldı.
Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı ve tarım yapılan arazide yer yer turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da konaklamaya başladı.
Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan arazide de suyun derinliğinin yer yer 2 metreye bulduğu belirtildi.
