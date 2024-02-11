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        Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:28
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        Sivasspor 1 attı 3 aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakika Manaj attı.

        Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 33'e yükseltirken Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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